نصف مستورداتها من أوكرانيا.. ليبيا تبحث عن بدائل لتوريد القمح

أعلنت الحكومة الليبية أنها تبحث عن بدائل لتوريد القمح تعويضا عن أوكرانيا التي تستورد منها نصف الكميات وبما يعادل نحو 600 ألف طن.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد الحويج، أن ليبيا تبحث عن بدائل لتوريد القمح من ألمانيا وإيطاليا واليونان للتعويض عن أوكرانيا.

وأوضح الوزير الليبي أن الوزارة أنه "تم عقد اجتماعات مع سفراء هذه الدول وذلك لإيجاد آليات سريعة لتوريد الاحتياجات كما هو جاري الآن في توريد كميات من مادة الدقيق".

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وبشأن أزمة الخبز قال وزير الاقتصاد الليبي إن "إدارة التجارة الداخلية بالوزارة تقوم بدراسة تكلفة أسعار رغيف الخبز وفق الأسعار الحالية لمادة الدقيق وإصدار قرار بالخصوص وفقا للتكلفة الفعلية بعد استقرار أسعار الدقيق وهذا السعر سيحدد لفترة ثلاث أشهر قابلة للمراجعة والتعديل".

وتشهد ليبيا منذ أسابيع ارتفاعاً غير مسبوق للمواد الغذائية والسلع الأساسية ما جعل السلطات الليبية تبحث عن حلول لإنهاء الأزمة الغذائية وارتفاع الأسعار بعد إعلان عدة دول مثل مصر وتركيا بعدم تصدير المواد الأساسية بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: "سبوتنيك"