وسائل إعلام مصرية: البورصة تحقق مكاسب ضخمة هي الأعلى في 2022

شهدت تداولات البورصة المصرية، ارتفاعا جماعيا للمؤشرات في منتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، تعد الأعلى في عام 2022، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

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وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات المؤسسات المحلية، وحقق المؤشر الرئيسي أعلى مستوى صعود في عام 2022 بنسبة 4.9%، وربح رأس المال السوقي نحو 31.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 739.766 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 4.9%، ليغلق عند مستوى 11511 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.36% ليغلق عند مستوى 1993 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.28% ليغلق عند مستوى 13980 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.99% ليغلق عند مستوى 4545 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 1979 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.53% ليغلق عند مستوى 2996 نقطة.

وأعلن البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9.75%.

المصدر: الوطن