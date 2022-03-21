رئيس وزراء هولندا: الاتحاد الأوروبي يعتمد كليا على توريدات النفط الروسي

أقر رئيس الوزراء الهولندي مارك روته بأن الاتحاد الأوروبي يعتمد كليا على توريدات النفط الروسي ولا يمكنه أن يستغني عنها في الأفق القريب.

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وقال روته في ختام لقاء جمعه مع الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا في فيلنيوس اليوم الاثنين: "لا يزال عدد كبير جدا من مصافي تكرير النفط في الاتحاد الأوروبي يعتمد كليا على النفط الروسي، أما من ناحية (توريدات) الغاز فالوضع أسوأ من ذلك".

وتابع: "يجب علينا العمل على التقليل من هذا الاعتماد أسرع ما يمكن، لكننا لا نستطيع فعل ذلك بين ليلة وضحاها".

وحذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في وقت سابق من اليوم الاثنين من تداعيات فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على استيراد النفط من روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن ذلك سيضر بالجميع وسيؤثر على ميزان الطاقة الأوروبي.

وجاء تصريح بيسكوف في وقت تدرس فيه دول الاتحاد الأوروبي فرض حزمة خامسة من العقوبات ضد روسيا، والتي يمكن أن تتضمن فرض حظر على إمدادات النفط من روسيا.

وقبل الاتحاد الأوروبي فرضت الولايات المتحدة في 8 مارس الجاري حظرا على واردات الطاقة من روسيا والاستثمار الجديد في قطاع الطاقة الروسي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في 24 فبراير الماضي عن إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا استجابة لطلب المساعدة من قبل قادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. وأشار بوتين إلى أن هدف العملية هو "نزع سلاح أوكرانيا واستئصال النازية فيها".

المصدر: "تاس"