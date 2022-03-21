قفزة في صادرات الصين من المركبات

أظهرت البيانات الواردة من الجمعية الصينية لمصنعي المركبات أن صادرات الصين من المركبات قفزت بنسبة 75 بالمائة في الشهرين الأولين من عام 2022.

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وتم تصدير ما مجموعه 412 ألف مركبة في يناير وفبراير، فيما ازدادت صادرات سيارات الركاب بنسبة 84 بالمائة على أساس سنوي، لتصل إلى 331 ألف وحدة، بحسب الجمعية.

وفي فبراير وحده، وصل إجمالي صادرات المركبات الصينية إلى 180 ألف وحدة، بانخفاض 21.9 بالمئة عن يناير، وبزيادة 60.8 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، ساهمت صادرات المركبات العاملة بالطاقة الجديدة بنسبة 52 بالمئة من صادرات المركبات بالطاقة التقليدية.

وفي عام 2021، تضاعفت صادرات الصين من المركبات على أساس سنوي، لتصل إلى قرابة 2.02 مليون وحدة، فيما سجلت صادرات مركبات الطاقة الجديدة زيادة قدرها ثلاثة أضعاف على أساس سنوي، لتصل إلى 310 آلاف وحدة، وفق ما ذكرت بيانات سابقة.

المصدر: شينخوا