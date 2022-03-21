 
مباشر

قفزة في صادرات الصين من المركبات

مال وأعمال

قفزة في صادرات الصين من المركبات
Globallookpress
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sn5n

أظهرت البيانات الواردة من الجمعية الصينية لمصنعي المركبات أن صادرات الصين من المركبات قفزت بنسبة 75 بالمائة في الشهرين الأولين من عام 2022.

إقرأ المزيد
شركة استشارات عالمية: الاقتصاد الصيني سيتفوق على اقتصاد الاتحاد الأوروبي
شركة استشارات عالمية: الاقتصاد الصيني سيتفوق على اقتصاد الاتحاد الأوروبي

وتم تصدير ما مجموعه 412 ألف مركبة في يناير وفبراير، فيما ازدادت صادرات سيارات الركاب بنسبة 84 بالمائة على أساس سنوي، لتصل إلى 331 ألف وحدة، بحسب الجمعية.

وفي فبراير وحده، وصل إجمالي صادرات المركبات الصينية إلى 180 ألف وحدة، بانخفاض 21.9 بالمئة عن يناير، وبزيادة 60.8 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، ساهمت صادرات المركبات العاملة بالطاقة الجديدة بنسبة 52 بالمئة من صادرات المركبات بالطاقة التقليدية.

وفي عام 2021، تضاعفت صادرات الصين من المركبات على أساس سنوي، لتصل إلى قرابة 2.02 مليون وحدة، فيما سجلت صادرات مركبات الطاقة الجديدة زيادة قدرها ثلاثة أضعاف على أساس سنوي، لتصل إلى 310 آلاف وحدة، وفق ما ذكرت بيانات سابقة.

المصدر: شينخوا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا