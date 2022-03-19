المغرب يصادق على اتفاقية جديدة مع إسرائيل

صادقت الحكومة المغربية على معاهدة جديدة مع إسرائيل حول التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك.

ووفق وسائل إعلام محلية، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس في مؤتمر صحفي: "وافقنا على مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري، بين المغرب وإسرائيل، الموقع بالرباط في 21 فبراير الماضي".

وأضاف بايتاس أن "مشروع القانون المتعلق بالاتفاقية قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة بالنيابة عن ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية".

وفي فبراير الماضي، وقع المغرب وإسرائيل اتفاقية في المجال الاقتصادي، تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري الثنائي والاستثمارات المشتركة.

وشهدت مدينة الدار البيضاء في المغرب، توقيع اتفاقية توأمة بين ناد بيضاوي عريق، وناد إسرائيلي.

وأعلن ناديا البلدي البيضاوي (cmc) ومكابي زافون للتنس الإسرائيلي، عن عقد شراكة وتوأمة من أجل النهوض بلعبة التنس في البلدين، وذلك حسب موقع "هسبريس" المغربي.

المصدر: "سبوتنيك"+"هسبريس"



