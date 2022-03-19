وزارة النفط الإيرانية تعلن عن توقيع 50 عقدا نفطيا بقيمة 16 مليار دولار في ظل حكومة رئيسي

أعلن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أنه "تم التوقيع على 50 عقدا لتطوير الحقول النفطية والغازية منذ مجيء حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي خلال الأشهر السبعة الماضية".

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وفي حديث مع وكالة "فارس"، أوضح جواد أوجي قائلا: "في عهد الحكومة الثالثة عشرة (الحكومة الحالية)، تم توقيع عقود ومذكرات تفاهم بقيمة اكثر من 50 مليار دولار للاستثمار في 50 مشروعا في صناعة النفط، يتعلق جزء من هذه العقود والاتفاقيات بتطوير حقول النفط والغاز، والجزء الآخر يتعلق بزيادة الإنتاج والمحافظة عليه".

وتابع أوجي : "الجزء الآخر يتعلق بخطوط أنابيب المنتجات النفطية، والتي يمكن أن تنقذنا من إرسال الوقود بواسطة الصهاريج، وترتبط بعض المشاريع الأخرى بإمدادات الغاز وخطوط نقل الغاز وتخزين الغاز الطبيعي، ويتعلق البعض الآخر بجودة المصافي، بما في ذلك عقد مصفاة بندر عباس، وسيتم تحويل سلسلة زيت أفران المصفاة إلى فحم الكوك، ومن بين المشاريع الأخرى التعاقد على توطين المحفزات والمعرفة الفنية للبتروكيماويات".

وأكمل وزير النفط موضحا: "كل هذه المشاريع مهمة وذات أولوية، على سبيل المثال، مشروع خط أنابيب النفط "بارس" مهم لأنه لا يوجد لدينا أي خط أنابيب وقود في محافظة فارس ويتم دائمًا نقل هذا الوقود عن طريق الصهريج، وهو مكلف وعرضة للحواد"، مضيفا: "وقعنا أيضا مذكرات تفاهم جيدة فيما يتعلق بحقول يادآوران وآزادكان الشمالي والمركزي والجنوبي وياران الشمالي والجنوبي غرب نهر كارون (جنوب غرب)".

المصدر: "فارس"