الأردن يطلق مشروعا لاستكشاف النفط

أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن مشروع استكشاف النفط في حقل السرحان والجفر الذي يبعد 170 كم جنوب منطقة الأزرق.

جاء ذلك خلال زيارة للوزير صالح الخرابشة للحقل حيث اطلع على التحضيرات الضرورية لبدء أعمال الحفر في المنطقة.

وقال الخرابشة في تصريح للصحفيين إن شركة البترول الوطنية ستقوم بتنفيذ أعمال الحفر والتطوير في المنطقة لصالح وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وتوقع أن ينتهي حفر البئر الأول قبل حزيران من هذا العام.

ونقلت وكالة "عمون" عن الخرابشة أن المشروع "يأتي في إطار اهتمام الوزارة بالبحث عن الفرص التي قد تساهم في توفير مصادر الطاقة المحلية ومن ضمنها النفط والغاز".

وأضاف الخرابشة الذي زار حقل حمزة النفطي، أن الوزارة تتابع الإنتاج من بئرين وتصدير النفط إلى مصفاة البترول، وتدرس حاليا تحديد 3 آبار عميقة لحفرها مع نهاية هذا العام والعام المقبل من خلال شركة البترول الوطنية الذراع الفني للوزارة.

وفيما يتعلق بالمناطق المفتوحة الأخرى في المملكة، قال الخرابشة إن الوزارة تقوم حاليا بتحضير معلوماتها الفنية لتعرضها على شركات بترولية عالمية أبدت اهتمامها للاستثمار في الاستكشاف عن النفط والغاز.

المصدر: وكالة "عمون"