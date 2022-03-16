شركة ألمانية: تخلي ألمانيا عن موارد الطاقة الروسية أمر مستحيل

ذكرت صحيفة "هاندلسبلات" نقلا عن رئيس شركة الطاقة الألمانية RWE ماركوس كريببر، أن فرض حظر على استيراد موارد الطاقة الروسية قد يؤدي إلى تداعيات لا يمكن التنبؤ بها بالنسبة لألمانيا.

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وأوضح الخبير قائلا إن "انقطاع الإمدادات لفترات طويلة سيضر بالقدرة الصناعية لألمانيا، في حين أن التوقف الكامل لواردات (الطاقة من روسيا) ستكون له عواقب غير متوقعة على التدفئة المنزلية".

وبحسب كريببر فإنه عند فرض العقوبات يجب أن تكون الدولة مستعدة لتحمل التداعيات المحتملة لهذه الخطوة، لذلك من المستحيل أن تتخلى ألمانيا عن إمدادات الطاقة الروسية.

كذلك أشارت الصحيفة إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار الغاز والفحم أجبر بعض الشركات الأوروبية، وتحديدا Uniper وVNG وLeag، على الحصول على قروض كبيرة للحفاظ على السيولة.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية فرض الغرب عدة حزم من العقوبات على روسيا، وأعلن عن إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات المدنية الروسية وتجميد احتياطيات روسية في بنوكه.

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الروسية المتضررة من العقوبات الأوروبية، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في روسيا.

المصدر: نوفوستي