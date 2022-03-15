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سعر برميل "برنت" يهبط بأكثر من 7%

مال وأعمال

سعر برميل
Globallookpress
صورة تعبيرية
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زادت أسعار النفط العالمية من انخفاضها اليوم الثلاثاء، وهبطت بأكثر من 7%، وتم تداول خام "برنت" العالمي دون مستوى 100 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 1 مارس 2022.

وبحلول 14:23 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 7.88% إلى 98.48 دولار للبرميل، وبذلك يكون الخام قد انخفض دون مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 1 مارس 2022.

فيما تراجعت العقود الآجلة لشهر أبريل لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 8.41% إلى 94.35 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

المصدر: نوفوستي + بلومبرغ

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