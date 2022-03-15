أوكرانيا تبدأ تأميم عربات قطارات روسية

تعتزم شركة السكك الحديدية الأوكرانية تأميم آلاف من عربات القطارات الروسية المتواجدة في أراضي البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

ونقلت وسائل إعلام عن رئيس مجلس إدارة الشركة الكسندر كاميشين، أن ما مجموعه 15 ألف عربة فقد تخضع للتأميم، لكن السلطات تنوي أولا تحديد نسبة المال الروسي لدى الجهات المالكة لها.

وأضاف كاميشين أن هناك شركات ثبت أنها مملوكة من روسيا وتزيد حصتها من أسطول عربات القطار 3000 قطعة.

وذكر المسؤول أن 482 عربة سكة حديد أوكرانية موجودة في روسيا.

وفي 26 فبراير، أعلنت شركة السكك الحديدية الأوكرانية أنها أوقفت أي تعامل مع السكك الحديدية الروسية، بما في ذلك الاتصالات بين منظمي حركة القطارات.

وفي 3 مارس أقر البرلمان الأوكراني قانونا بشأن الاستيلاء القسري على ممتلكات روسيا والمقيمين الروس، وذلك في أعقاب إطلاق القوات الروسية عملية عسكرية خاصة في 24 فبراير بهدف حماية دونباس ونزع عسكرية أوكرانيا.

المصدر: "نوفوستي"