فايزر الأمريكية تعد بمواصلة تصدير الأدوية إلى روسيا

أعلنت شركة فايزر الأمريكية لإنتاج الأدوية، أنها ستستمر في إمداد روسيا بالأدوية، لكنها ستوجه كل أرباحها من ذلك إلى تمويل المساعدات الإنسانية للشعب الأوكراني.

ولكن في ذات الوقت، أكدت هذه الشركة أنها ستتخلى عن خططها لإجراء تجارب سريرية جديدة في روسيا، وستوقف توظيف الاستثمارات المخطط لها في تنظيم إنتاجها الخاص داخل الأراضي الروسية.

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وقالت الشركة في بيانها: "خلصت شركة فايزر إلى أن التوقف الطوعي من جانبها في توريد الأدوية إلى روسيا، سيكون انتهاكا مباشرا لمبدئنا التأسيسي المتمثل في وضع الاهتمام بالمرضى في المقام الأول لأولوياتنا".

وشددت الشركة على أن "وقف توريد الأدوية .. من شأنه أن يؤدي إلى معاناة كبيرة وموت محتمل للمرضى، وخاصة الأطفال وكبار السن".

وتابعت الشركة الأمريكية: "ولكن استمرار توريد الأدوية إلى روسيا لا يعني أننا سنواصل القيام بأعمال تجارية في روسيا كالمعتاد. نعلن اليوم أنه من الآن فصاعدا، ستتبرع شركة Pfizer بجميع أرباح قسمها الروسي للمشاريع التي تقدم الدعم الإنساني المباشر لشعب أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي