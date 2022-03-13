السعودية ترفع أجرة "التاكسي" 17%

رفعت الهيئة العامة للنقل السعودية أسعار كلفة استخدام الأجرة العامة "التاكسي" داخل المدن بنسبة 17%.

كما اشترطت أن يكون الحد الأدنى لاستخدام السيارة (سعة 4 ركاب) 10 ريالات لأي مشوار.

ووفقا للتسعيرة المستحدثة، سيتم احتساب المسافة لكل كيلو متر بـ 2.1 ريال بدلا من 1.8 ريال، فيما تم رفع تكلفة بداية خدمة التاكسي بنسبة 16.36% لتصبح تكلفة المبلغ الافتتاحي 6.4 ريال بدلا من 5.5 ريال، أما تكلفة الانتظار لكل دقيقة أو في حال كانت سرعة المركبة أقل من 20 كيلو مترا في الساعة فسترتفع التكلفة بنسبة 12.5% لتصبح تكلفة الانتظار 0.9 ريال بدلا من 0.8 ريال.

وفيما يخص سيارات الأجرة العامة 5 ركاب فأعلى، فقد رفعت الهيئة تكلفة "افتتاح" العداد بنسبة 21.67% لتصبح التكلفة الجديدة 7.3 ريال بدلا من 6 ريالات.

أما تكلفة المسافة لكل كيلو متر صعدت بنسبة 20% لتصبح 2.4 ريال بدلا من ريالين، كما زاد النقل السعودية تكلفة الانتظار لكل دقيقة زادت بنسبة 22.22% لتصبح 1.1 ريال بدلا من 0.9 ريال.

المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية