رئيس وزراء اليونان "يخفض" أسعار الغاز الأوروبية إلى النصف

صرح رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس بأن المقترحات اليونانية لتنظيم ثمن الغاز في الاتحاد الأوروبي أدت إلى خفض أسعاره بنسبة 50% في أربعة أيام.

وقال ميتسوتاكيس، في حديثه بعد اختتام قمة استمرت يومين لقادة الاتحاد الأوروبي في مدينة فرساي بفرنسا، إنه لا بد من مواجهة الموقف بطرق ذكية، مضيفا أن زملاءه في الاتحاد الأوروبي أعربوا عن "اهتمام بالغ" باقتراحه بضرورة تدخل التكتل الأوروبي للحد من سعر الجملة للغاز الطبيعي.

وفي 8 مارس أرسل ميتسوتاكيس رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تتضمن مقترحات للتدخل العاجل في الوضع في سوق الغاز بالجملة. وشملت خطة ميتسوتاكيس على ست نقاط رئيسية:

1. تحديد سقف سعر الغاز

2. تحديد حد لتقلبات السعر اليومي كإجراء وقائي

3. التسعير في حالات الطوارئ بما فيها تلك المتعلقة بالوقف المحتمل لتدفق الغاز عبر الأنابيب من روسيا

4. تحديد سقف الربح، على سبيل المثال 5%

5. التجارة مع التسليم الفعلي حيث ينبغي النظر في السماح بالخيارات الزمنية للتسليم

6. تعزيز السيولة في سوق الغاز من خلال ربط الأسواق الأمريكية والأوروبية والآسيوية

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وقال ميتسوتاكيس للصحفيين: "أدرجت في الفقرة 12 من بيان القمة، بناء على طلبي، إشارة مباشرة إلى بيان الاتحاد الأوروبي الصادر في مارس، والذي ينص على وجه التحديد، على أن سقف أسعار الغاز سيعتبر خيارا من بين المقترحات الأخرى التي سيقيمها الاتحاد الأوروبي".

ووفقا له، فإن سوق الغاز قد توقف منذ فترة طويلة عن العمل وفقا لقواعد السوق وأصبحت ضحية للمضاربات.

وقال: "من المهم أنه في الأيام الأربعة الماضية فقط، أي منذ نشر اقتراحي وبيان المفوضية الأوروبية، انخفض سعر الغاز بنسبة 50%، من حوالي 220 يورو (لميغاواط) قبل خمسة أيام، إلى حوالي 115 يورو حسبما رأيت قبل حوالي ساعة. وهذا أفضل دليل على أن هذا السوق لا تعمل كالمعتاد، وأنها عرضة للمضاربة، وهذه مشكلة يتعين علينا حلها على المستوى الأوروبي".

وتابع أن المفوضية الأوروبية مطلوب منها تقديم مقترحات ملموسة في اجتماع المجلس الأوروبي المقبل، معربا عن أمله بأن تتضمن الحزمة تلك المقتراحات التي قدمها هو، وقال إنه في حال قبول هذه المقترحات، "سنرى انخفاضا فعليا لسعر الغاز".

المصدر: وكالات