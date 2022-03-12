"دويتشه بنك" يعلن انسحابه من روسيا

أعلن "دويتشه بنك" أكبر مصرف في ألمانيا أنه سينسحب من روسيا، مقتديا بمؤسسات مالية دولية أخرى.

وقال المصرف في بيانه: "نحن في صدد تقليص أنشطتنا المتبقية وفقا للمتطلبات القانونية والتنظيمية".

وأضاف: "في الوقت ذاته، نساعد عملائنا الدوليين من غير الروس على تقليص أعمالهم في روسيا.. لم نعد نطلق أعمالا جديدة في روسيا".

وأشار إلى أنه "قلل بشكل كبير من انخراطه ووجوده في روسيا منذ عام 2014".

وتمتلك المجموعة الألمانية أيضا، مركزا تقنيا كبيرا في روسيا يعمل به 1500 متخصص في تكنولوجيا المعلومات في خدمة بنك الاستثمار الخاص بها.

وأشار البنك هذا الأسبوع إلى أن "المخاطر التشغيلية الناشئة عن إغلاق هذا المركز تم احتواؤها جيدا ولا تمثل أي مخاطر كبيرة على سير العمليات العالمية".

وأعلن مصرفا "غولدمان ساكس" و"جي بي مورغان تشيس" الأمريكيان أمس الخميس، إنهاء أنشطتهما في روسيا، لينضما بذلك إلى لائحة طويلة من الشركات متعددة الجنسيات التي انسحبت من روسيا المستهدفة بعقوبات دولية قاسية.

المصدر: "أ ف ب"