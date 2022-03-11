مصادر: المغرب وإسبانيا يتفقان تشغيل أنبوب الغاز المغربي-الأوروبي بالاتجاه المعاكس

أفادت صحف إسبانية بوجود اتفاق بين مدريد والرباط حول إعادة تشغيل أنبوب الغاز المغربي-الأوروبي في الاتجاه المعاكس.

ونقلت صحيفة "هسبريس" المغربية عن مصادر أن "هناك اتفاقا بين مدريد والرباط حول إعادة تشغيل أنبوب الغاز المغربي-الأوروبي في الاتجاه المعاكس، ما سيسمح بتشغيل محطتي توليد الكهرباء بشمال البلاد المتوقفتين عن العمل منذ تعليق عمليات تسليم الغاز عبر خط الأنابيب القادم من الجزائر باتجاه إسبانيا".

ووفقا لمصادر صحيفة "لاراثون" الإيبيرية "وافقت إسبانيا على طلب المغرب بخصوص استيراد الغاز الطبيعي عبر الأنبوب المتوقف عن العمل".

وأشار المصدر إلى "تجاوب مدريد مع طلب الرباط في ظل العلاقات التجارية المتميزة بين البلدين رغم الأزمة"، مؤكدا أن "المغرب سيكون قادرا على الاستحواذ على الغاز المسال من الأسواق الدولية، وتفريغه بمصنع إعادة تحويل الغاز بشبه الجزيرة، واستخدام خط الأنابيب لإيصاله إلى محطتي الكهرباء".

وأوردت الصحيفة ذاتها أن "شحن الغاز من إسبانيا صوب المغرب يتطلب تعديلا تقنيا طفيفا، حيث يرتقب أن تضع شركة "إينا غاز" الرائدة في مجال نقل الغاز الطبيعي بإسبانيا ونظيرتها المغربية قواعد التشغيل التقني لخط الأنابيب في الفترة المقبلة".

وفي هذا السياق، قال الخبير المغربي في مجال الطاقة، الحسين اليماني، إن "العملية بسيطة من الناحية التقنية، حيث سيتم نقل إمدادات الغاز إلى المغرب عبر الاتجاه المعاكس لأنبوب الغاز المغربي-الأوروبي، وذلك في سياق الزلزال العالمي الذي يسم أسعار الطاقة بفعل الأزمات الدولية".

وأضاف اليماني، في تصريح لـ"هسبريس" أن "العالم يعيش اللااستقرار في أسعار الطاقة، حيث يلزمها وقت معين حتى تستقر من جديد"، مشيرا إلى أن "التوقعات لن تنفع في مواجهة اللايقين الذي يسم مجال الطاقة، ما يحتم ضرورة البحث عن كل الصيغ الممكنة لتفادي الخسائر".

المصدر: "هسبريس"