أسواق الأسهم الأوروبية تنتعش وبورصة باريس ترتفع أكثر من 2 %

مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، شهدت البورصات الأوروبية تقلبات، صباح اليوم الثلاثاء، وسط غموض التوقعات الاقتصادية بسبب الأزمة في أوكرانيا.

وقرابة الساعة 08:38 بتوقيت غرينتش، شهد مؤشر "كاك 40" الباريسي انتعاشا بنسبة 2.66 %، وارتفع مؤشر فرانكفورت بنسبة 1.53 % وكذلك مؤشر لندن بنسبة 0.59 %.

هذا وسجلت أسعار الغاز المسال في أوروبا ارتفاعا صباح اليوم الثلاثاء، بنسبة 27.6%، وبلغت أكثر 3200 دولار لكل ألف متر مكعب.

وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أبريل في هولندا إلى 3277.5 دولار لكل ألف متر مكعب.

هذا ولامس سعر برميل خام "برنت" بحر الشمال عتبة الـ128 دولارا، صباح اليوم الثلاثاء، بعد أن ارتفع إلى 139.13 دولار يوم الأحد قبل أن يتراجع.

ووصل سعر برميل "خام برنت" إلى 127.86، في حين انخفض بشكل بسيط ليبلغ عند الساعة الـ7:17 صباحا بتوقيت غرينيتش، 127.34 دولار، بعد أن افتتح المؤشر بـ124.56 دولار.

المصدر: "فرانس برس" + "تاس"