 
مباشر
عاجل
بوتين: ينبغي أن يكون لأوكرانيا وضع محايد لمنعها من الانضمام إلى الناتو

"أيروفلوت" الروسية تعلق جميع الرحلات الجوية الدولية باستثناء رحلات إلى دولة واحدة

مال وأعمال

Sputnik
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sjap

أعلنت الخطوط الجوية الروسية "أيروفلوت" اليوم، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية، باستثناء الرحلات الجوية إلى العاصمة البيلاروسية مينسك اعتبارا من 8 مارس الجاري.

إقرأ المزيد
الكرملين يتحدث عن تداعيات وخيمة على سوق النفط العالمية
الكرملين يتحدث عن تداعيات وخيمة على سوق النفط العالمية

وأفادت الخدمة الصحفية لشركة "أيروفلوت" بأن القرار ستطبقه شركتا الطيران "أفرورا" و"روسيا" (شركتا طيران تابعتان لشركة "أيروفلوت").

وأكدت الخدمة الصحفية أن "أيروفلوت" ستواصل تشغيل الرحلات الجوية داخل روسيا بشكل كامل، باستثناء المدن في جنوب روسيا، التي تم تعليق الرحلات منها وإليها في ظل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضافت أن الشركة اعتبارا من 6 مارس الجاري ستتوقف عن قبول الركاب الذين يحملون تذكرة ذهاب وإياب لرحلات جوية دولية موعد عودتها إلى روسيا بعد 8 مارس المقبل.

وأشارت إلى أن الشركة ستحاول العمل على تنظيم عودة لركابها الذين علقوا في الخارج بعد موعد إنهاء الرحلات (8 مارس 2022).

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا