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برنت يغلق على 118.11 دولار في أعلى مستوى له منذ 2008

برنت يغلق على 118.11 دولار في أعلى مستوى له منذ 2008

مال وأعمال

برنت يغلق على 118.11 دولار في أعلى مستوى له منذ 2008
Globallookpress Carsten Reisinger
صورة تعبيرية
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أغلق خام برنت اليوم الجمعة على سعر 118.11 دولار للبرميل، في أعلى مستوى له منذ عام 2008.

وارتفع سعر البرميل تسليم مايو بنسبة 6.92% خلال جلسة التداول الجمعة.

وتستمر أسعار الغاز والنفط في تسجيل ارتفاع قياسي في كامل القارة الأوروبية التي تشهد أيضا انخفاضا في قيمة عملتها الموحدة أمام الدولار، مع مواصلة فرضها عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: "أ ف ب" + RT

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