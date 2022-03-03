سعر القمح في بورصة شيكاغو يصعد إلى أعلى مستوى منذ 2008

أنهى سعر القمح في بورصة شيكاغو، تعاملات أمس الأربعاء، على ارتفاع، وتجاوز سعر القمح مستوى 11 دولارا للبوشل، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2008.

وذكرت وكالة "برايم" أن سعر القمح صعد أمس بأكثر من 7% وذلك بسبب مخاطر تعطل الإمدادات ونقص المحاصيل. ووفقا للتداولات فقد ارتفعت العقود الآجلة للقمح لشهر مايو المقبل إلى 11.34 دولار للبوشل، وذلك لأول مرة منذ 25 مايو 2008.

وأسعار القمح آخذة في الارتفاع لليوم الرابع على التوالي، وخلال هذه الأيام نما سعر القمح بنسبة 34.5%، وبذلك تكون أسعار القمح قد نمت في الأيام الثلاثة الأولى من شهر مارس 2022 بنسبة أعلى من نمو القمح خلال شهر فبراير بأكمله، إذ نما القمح الشهر الماضي بنسبة 21.9% بينما بلغ النمو خلال 1 - 3 مارس الجاري نحو 22.2%.

وصعدت أسعار القمح بسبب مخاوف من تعصل الإمدادات، إذ تشحن روسيا وأوكرانيا أكثر من 25% من صادرات القمح العالمية.

وقالت وكالة "بلومبرغ" في تقرير لها: "أدت تداعيات العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا إلى تغيير جذري في الوضع مع الإمدادات عبر البحر الأسود، في حين أن المخزونات العالمية محدودة".

البوشل هو إداة قياس بريطانية وأمريكية للأحجام الجافة، وتساوي 08 غالون. وتستعمل لقياس السلع الأساسية الجافة، وغالبا في الزراعة. وبوشل القمح يساوي 27.216 كغ.

المصدر: برايم