أسعار الغاز في أوروبا تحلق وتسجل مستويات تاريخية

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، خلال تعاملات اليوم الخميس، وصعدت أسعاره فوق مستوى 2200 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى في التاريخ.

وصعدت العقود الآجلة للغاز لشهر أبريل المقبل في مركز TTF في هولندا إلى 2267 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وذكرت وكالة "تاس" أن زيادة أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا جاءت بعد أن فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات على كيانات وشخصيات في روسيا.

ويأتي الارتفاع في وقت تؤكد فيه شركة الطاقة الروسية "غازبروم" استمرار ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية بشكل طبيعي.

المصدر: تاس