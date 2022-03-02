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"بلومبرغ": "رويال داتش شل" تواصل شراء النفط والغاز الروسيين

مال وأعمال

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"بلومبرغ": "رويال داتش شل" تواصل شراء النفط والغاز الروسي
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أعلن مصدر مطلع في تصريح لوكلة "بلومبرغ" أن شركة النفط الهولندية البريطانية العملاقة "رويال داتش شل"، تواصل شراء النفط والغاز من روسيا.

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ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن المصدر أن الشركة تجري مناقشات مع الحكومات المعنية وتعتزم الالتزام بما ستمليه عليها.

وذكرت أن اتخاذ قرار استمرار شراء النفط والغاز من روسيا يمكن أن يساعد في تهدئة سوق الطاقة، في ظل قلق أسواق تجارة وشحن الطاقة من التعامل مع النفط الروسي في ظل العقوبات الدولية التي تم فرضها على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وكانت شركة "شل" قد أعلنت يوم الاثنين الماضي اعتزامها الانسحاب من مشروعات مشتركة مع شركة "غازبروم" الروسية العملاقة والجهات التابعة لها.

المصدر: وكالة "بلومبرغ" للأنباء

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