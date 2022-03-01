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كبرى شركات التجزئة في روسيا تتخذ إجراء للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الرئيسية

مال وأعمال

كبرى شركات التجزئة في روسيا تتخذ إجراء للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الرئيسية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أكدت هيئة مكافحة الاحتكار الفدرالية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن كبرى شركات التجزئة لبيع المنتجات الغذائية في روسيا وضعت سقفا لهامش ربحها عند 5% للمنتجات الغذائية الرئيسية.

وقالت الهيئة الروسية، إن سلاسل محلات متاجر كبرى مثل "أشان" و"ماغنيت" حددت هامشا لأرباحها لمنتجات غذائية مثل الخبز ومنتجات الألبان والسكر بما يصل إلى 5%.

وقد أصدرت هيئة مكافحة الاحتكار الفدرالية الروسية تعليمات إلى الإدارات الإقليمية لتعزيز مراقبة الأسعار للسلع ذات الأهمية الاجتماعية.

وتهدف الخطوة للحد من تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية على المواطنين في روسيا، في ظل ارتفاع التضخم.

المصدر: نوفوستي

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