"غازبروم" تبني مسارا جديدا للطاقة تعادل استطاعته صادرات روسيا من الغاز إلى ألمانيا

وقعت شركة الطاقة الروسية "غازبروم" اتفاقية لتصميم خط أنابيب غاز من روسيا عبر منغوليا إلى الصين بطاقة 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

وللمقارنة فإن الطاقة التصميمية لمسار الغاز هذا تعادل حجم الغاز الطبيعي الذي تضخه روسيا إلى ألمانيا (حوالي 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويا).

وقالت شركة "غازبروم"، إن إحدى الشركات التابعة لها وقعت اليوم الاثنين اتفاقية مع شركة "غازبروفود سويوز فوستوك" لتنفيذ أعمال التصميم والمسح كجزء من بناء خط أنابيب الغاز "سويوز فوستوك".

وفي نهاية شهر يناير الماضي، أعلنت "غازبروم" عن توقيع بروتوكول مع منغوليا حول تنفيذ دراسة جدوى للمشروع، ومن المخطط استكمال تصميم خط الأنابيب في 2022 - 2023.

ومن المتوقع أن يبلغ طول خط الأنابيب 962.9 كم، وستبدأ أعمال بناء المشروع في 2024، على أن يبدأ تشغيل خط الأنابيب في 2027-2028.

المصدر: إنترفاكس