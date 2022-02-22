بوتين: روسيا ستواصل تأمين إمدادات مستقرة من الغاز إلى الأسواق العالمية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تعتزم مواصلة الإمدادات المستمرة من الغاز، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، للأسواق العالمية.

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كذلك أشار الرئيس الروسي، في رسالة موجهة للمشاركين في القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، إلى أن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كواحد من أكثر أنواع الوقود الصديقة للبيئة أصبح شائعا للغاية خلال فترة تطور الطاقة.

وقال الرئيس الروسي: "في هذه المرحلة أصبح التوسع في استخدام الغاز الطبيعي باعتباره أحد أكثر أنواع الوقود الصديقة للبيئة، شائعا للغاية. وتعتزم روسيا مواصلة الإمدادات المستمرة من هذه المواد الخام، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، للأسواق العالمية".

وتتعرض أسواق الغاز في أوروبا لضغوطات في ظل تراجع المخزونات وارتفاع الطلب على الوقود الأزرق، الأمر الذي دفع أسعار الغاز إلى مستويات قياسية.

المصدر: إنترفاكس