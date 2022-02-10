أداء الاقتصاد الروسي في 2021

بلغ نمو الاقتصاد الروسي في العام الماضي 2021 ككل نسبة 4.6%، وجاء ذلك ضمن تقرير "الوضع الحالي للاقتصاد الروسي" الذي أعدته وزارة التنمية الاقتصادية الروسية.

كذلك أشار التقرير إلى أن النمو في العام 2021 جاء بعد تراجع سجله الاقتصاد الروسي بنسبة 2.7% في العام 2020.

وفي ديسمبر الماضي، نما الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 4.3% على أساس سنوي، بعد نمو بنسبة 5.3% تم تسجيله في نوفمبر الماضي، وبنسبة 4.9% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي.

وقال التقرير، إن الإنتاج الصناعي والبناء والشحن قدم أكبر مساهمة في الانتعاش الاقتصادي، فيما تم تسجيل انخفاض في الزراعة بسبب انخفاض محصول الحبوب والبطاطس والخضروات، وكذلك معدل نمو منخفض في الإنتاج الحيواني.

المصدر: "أر بي كا"