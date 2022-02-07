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عملة "البيتكوين" تصعد بأكثر من 9500 دولار

مال وأعمال

عملة
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صعدت عملة "البيتكوين" خلال تعاملات اليوم الاثنين، بنحو 3%، وبذلك تكون العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم قد صعدت بأكثر من 9500 دولار في نحو أسبوعين.

وبحلول 10:25 بتوقيت موسكو، ارتفعت عملة "البيتكوين" بنسبة 3.03% إلى 42749 دولار، وفقا لبيانات موقع "كوين ديسك".

وللمقارنة تم تداول عملة "البيتكوين" في 24 يناير الماضي عند 33110.33 دولار، وبذلك تكون العملة قد صعدت بواقع 9638 دولار.

عملة
coindesk

المصدر: RT

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