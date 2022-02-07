عملة "البيتكوين" تصعد بأكثر من 9500 دولار

صعدت عملة "البيتكوين" خلال تعاملات اليوم الاثنين، بنحو 3%، وبذلك تكون العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم قد صعدت بأكثر من 9500 دولار في نحو أسبوعين.

وبحلول 10:25 بتوقيت موسكو، ارتفعت عملة "البيتكوين" بنسبة 3.03% إلى 42749 دولار، وفقا لبيانات موقع "كوين ديسك".

وللمقارنة تم تداول عملة "البيتكوين" في 24 يناير الماضي عند 33110.33 دولار، وبذلك تكون العملة قد صعدت بواقع 9638 دولار.

coindesk

المصدر: RT