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ارتفاع أسعار النفط مع انطلاق اجتماع مجموعة "أوبك+"

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط مع انطلاق اجتماع مجموعة
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بنحو 1.5% مع انطلاق اجتماع مجموعة "أوبك+" لبحث الأوضاع في سوق الطاقة، وخاصة في ظل انتشار المتحور "أوميكرون".

وبحلول الساعة 16:00 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.53% إلى 89.55 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.26% إلى 90.28 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

من جهتها ذكرت وكالة "تاس" أن وثيقة أظهرت أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في "أوبك+" أوصت بزيادة الانتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا في الشهر القادم (مارس 2022).

المصدر: تاس + بلومبرغ

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