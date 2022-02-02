ارتفاع أسعار النفط مع انطلاق اجتماع مجموعة "أوبك+"
Globallookpress
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صعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بنحو 1.5% مع انطلاق اجتماع مجموعة "أوبك+" لبحث الأوضاع في سوق الطاقة، وخاصة في ظل انتشار المتحور "أوميكرون".
وبحلول الساعة 16:00 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.53% إلى 89.55 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.26% إلى 90.28 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".
من جهتها ذكرت وكالة "تاس" أن وثيقة أظهرت أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في "أوبك+" أوصت بزيادة الانتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا في الشهر القادم (مارس 2022).
المصدر: تاس + بلومبرغ
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