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محمد بن راشد: الإمارات أكثر الدول العربية استثمارا في إسبانيا

مال وأعمال

محمد بن راشد: الإمارات أكثر الدول العربية استثمارا في إسبانيا
Globallookpress
صورة من الأرشيف - محمد بن راشد آل مكتوم
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صرح نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأربعاء، بأن الإمارات هي أكثر الدول العربية استثمارا في إسبانيا.

وجاء التصريح خلال لقائه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم في معرض "إكسبو 2020 دبي".

وأشار محمد بن راشد في تغريدة إلى أنه تم توقيع اتفاقيات تعليمية وتكنولوجية واستثمارية بين الإمارات وإسبانيا. ولفت إلى أن الإمارات تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لإسبانيا في المنطقة.

المصدر: RT

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