محمد بن راشد: الإمارات أكثر الدول العربية استثمارا في إسبانيا

صرح نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأربعاء، بأن الإمارات هي أكثر الدول العربية استثمارا في إسبانيا.

وجاء التصريح خلال لقائه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم في معرض "إكسبو 2020 دبي".

وأشار محمد بن راشد في تغريدة إلى أنه تم توقيع اتفاقيات تعليمية وتكنولوجية واستثمارية بين الإمارات وإسبانيا. ولفت إلى أن الإمارات تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لإسبانيا في المنطقة.

التقيت اليوم رئيس الوزراء الأسباني في إكسبو دبي ٢٠٢٠، شهدنا توقيع اتفاقيات تعليمية وتكنولوجية واستثمارية بين البلدين … نحن الدولة العربية الأكثر استثماراً في أسبانيا ..والشريك الاقتصادي الأهم لهم في المنطقة …واليوم نبدأ من إكسبو مرحلة جديدة ونشطة من العلاقات الاستراتيجية معهم pic.twitter.com/LQ1tFqUK5T — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 2, 2022

المصدر: RT