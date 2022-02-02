رئيس "غازبروم" الروسية يكشف تفاصيل عن مشروع غاز ضخم مع الصين

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "غازبروم" الروسية أليكسي ميللر تفاصيل عن مشروع "سويوز فوستوك"، وهو مشروع لمد خط أنابيب غاز من روسيا إلى الصين عبر منغوليا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "غازبروم" إن روسيا ستزود الصين بنحو 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويا حال تنفيذ المشروع. وأشار إلى أن خط الأنابيب "سويوز فوستوك" سيكون استمرارا لخط الأنابيب "قوة سيبيريا-2".

في نهاية شهر يناير الماضي، أعلنت "غازبروم" عن توقيع بروتوكول مع منغوليا حول تنفيذ دراسة جدوى للمشروع، ومن المخطط استكمال تصميم خط الأنابيب في 2022 - 2023.

ووفقا للرئيس التنفيذي لشركة "غازبروم" فإن الانتهاء من دراسة الجدوى لمشروع "سويوز فوستوك" يعد مرحلة مهمة للغاية في تنفيذ المشروع.

ومن المتوقع أن يبلغ طول خط الأنابيب 962.9 كم، وستبدأ أعمال بناء المشروع في 2024، على أن يبدأ تشغيل خط الأنابيب في 2027-2028.

المصدر: تاس