انخفاض أسعار الغاز في أوروبا بعد خطوة من "غازبروم" الروسية

تراجعت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الثلاثاء، إلى دون مستوى 900 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك بعد معطيات تشير إلى أن إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا سترتفع عبر أوكرانيا.

وانخفض سعر العقود الآجلة لشهر مارس المقبل في مركز TTF في هولندا إلى 899.99 دولار لكل ألف متر مكعب، وبذلك تكون أسعار الوقود الأزرق قد تراجعت بأكثر من 8%.

وجاء الانخفاض في ظل قيام شركة "غازبروم" الروسية بتقديم طلب لزيادة كمية الغاز الطبيعي التي سيتم ضخها من روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية.

ووفقا للمعطيات الأولية فإن ضخ الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية سيرتفع بواقع 1.7 مرة إلى 107.7 مليون متر مكعب في اليوم، وفقا لبيانات الشركة الأوكرانية المسؤولة عن منظومة الغاز في أوكرانيا.

المصدر: تاس