حادث في اليابان يعيد إلى الأذهان واقعة قناة السويس (فيديو)

علقت شاحنة تابعة لشركة "إيفرغرين مارين" التايوانية العاملة في مجال نقل الحاويات في إحدى الطرقات الرئيسية في مدينة أوساكا اليابانية، ما أدى إلى إغلاق حركة المرور فيه.

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وأعاد ذلك إلى الأذهان حادثا آخر وقع العام الماضي بمشاركة "إيفرغرين مارين" جنحت فيه سفينة "إيفرغيفن" التابعة للشركة المذكورة في قناة السويس، ما أدى إلى ازدحام أكثر من 80 سفينة فيه وإغلاق المرور عبر القناة لمدة أيام.

المصدر: "إزفيستيا"