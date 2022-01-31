انطلاق فعاليات "الإمارات تبتكر 2022"

تنطلق غدا الثلاثاء فعاليات "الإمارات تبتكر 2022"، الحدث الوطني الأكبر من نوعه للاحتفاء بالابتكار في كافة إمارات الدولة، والهادف لترسيخ ثقافة الابتكار.

ويشرف مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي على فعاليات "الإمارات تبتكر 2022" التي تقام طوال شهر فبراير في جميع أنحاء الإمارات، بمشاركة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، وأفراد المجتمع.

تنطلق غدا الثلاثاء فعاليات "الإمارات تبتكر 2022" الحدث الوطني الأكبر من نوعه للاحتفاء بالابتكار في كافة إمارات الدولة والهادف لترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز المشاركة المجتمعية في ابتكار تجارب ومبادرات يتم توظيفها في دعم توجهات الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة#الإمارات_تبتكرpic.twitter.com/ey8r5f295k — مؤسسة دبي للإعلام (@dubaimediainc) January 31, 2022

وتركز الفعاليات على تحسين مشاركة المجتمع في التأسيس لمبادرات مستقبلية وإحداث حراك مجتمعي شامل يتبنى ثقافة الابتكار في مختلف مجالات العمل وترسيخه ممارسة مجتمعية يومية، وتحفيز أصحاب العقول والإبداعات والأفكار، لإيجاد حلول ومبادرات مبتكرة تسهم في تحسين حياة المجتمع.

وتشهد "الإمارات تبتكر" تنظيم مئات الفعاليات والأنشطة في مختلف إمارات الدولة، التي تشمل عقد مؤتمرات وورش عمل وإطلاق جوائز ومبادرات مبتكرة جديدة في مختلف المجالات.

المصدر: البيان