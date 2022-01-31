المغرب يضع برنامجا خاصا لدعم مربي النحل

أعلن المغرب، اليوم الاثنين، إعداد برنامج خاص لدعم مربي النحل المتضررين من ظاهرة اختفاء خلايا النحل في عدد من المناطق في البلاد.

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وأعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المغرب، عن إعداد برنامج خاص لدعم مربي النحل المتضررين.

ويشمل البرنامج تخصيص مبلغ 130 مليون درهم لدعم المربين لإعادة إعمار خلايا النحل المصابة عبر توزيع طوائف نحل جديدة بناء على إحصاء سيتم إجراؤها في هذا الصدد، إضافة إلى القيام بحملة وطنية لمعالجة خلايا النحل ضد داء الفارواز.

وسيتم بموجب البرنامج الجديد القيام بحملات تحسيسية لفائدة مربي النحل في جهات المملكة بخصوص كل ما له علاقة بالممارسات الجيدة لتربية النحل، وفق ما أفادت به وزارة الفلاحة في بلاغ صحافي.

واستبعدت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، التابع لوزارة الفلاحة، بناء على التحريات المخبرية التي أجرتها، أن يكون مرض ما من أمراض النحل قد تسبب في حدوث هذه الظاهرة.

ومن أجل مواصلة البحث حول الظاهرة، جرى تشكيل لجنة خبراء متعددة التخصصات، حيث سيتم تعميق التحريات الميدانية بتعاون مع مهنيي تربية النحل بهدف تحديد العوامل المساعدة لهذه الظاهرة.

وأفادت المعطيات المتوفرة بأن ظاهرة "انهيار طوائف النحل" سبق أن تم تسجيلها في عدد من الدول عبر العالم خاصة بأوروبا وأمريكا وإفريقيا، وتم ربطها بارتفاع درجات الحرارة وقلة التساقطات المطرية وتأثيرها على وفرة المراعي وما يترتب عنها من قلة الموارد الضرورية لتغذية النحل.

المصدر: "هيسبريس"