وزارة الكهرباء المصرية: قادرون على إنشاء محطات طاقة شمسية ورياح بقدرة 90 ألف ميغاوات

أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر أيمن حمزة أن بلاده قادرة على إنشاء محطات جديدة من الطاقة الشمسية والرياح بقدرة تصل إلى 90 ألف ميغاوات وعلى مساحة بطول 7673 كم.

وكشف حمزة في تصريح لصحيفة "اليوم السابع" أن الوزارة مهتمة بالتوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أن "الاهتمام بهذه المشروعات جعل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تحقق إنجازات كثيرة خلال فترة قصيرة ومن بينها تحقيق النسبة المخطط الوصول لها بحلول عام 2022 من مشاركة الطاقة المتجددة قبل الموعد المحدد لها، حيث تبلغ حاليا نسبة مشاركة الطاقة المتجددة من الحمل الأقصى للكهرباء 20% وهي النسبة التي كان مخطط الوصول لها في 2022".

وأضاف أن الوزارة "تستهدف الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح فى تحليل المياه لتوليد غاز الهيدروجين الأخضر"، موكدا أنه "من المصادر الأقل تكلفة فى إنتاج الكهرباء والصديقة للبيئة علاوة على الاستفادة من إمكانيات مصر الهائلة في إنشاء محطات طاقة متجددة للتوسع في مشروعات الربط الكهربائي بين مصر وجميع دول العالم لتنفيذ خطة الدولة للتحول إلى محور عالمى للطاقة".

وأردف حمزة، أن "الوزارة تسعى لتنفيذ خطتها لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035".

المصدر: "اليوم السابع"