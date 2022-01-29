مصر تكشف بالأرقام عن حجم تبادلها التجاري مع السنغال تزامنا مع زيارة رئيسها إلى القاهرة

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، أن قيمة الصادرات إلى السنغال بلغت 59.3 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من 2021، مقابل 60.7 مليون دولار لذات الفترة من 2020.

وأشار في بيان له، إلى أن "قيمة الواردات المصرية من السنغال ارتفعت لتصل إلى 1.8 مليون دولار خلال الفترة المذكورة من عام 2021 مقابل 1.6 مليون دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10.6%".

وأضاف: "قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغت 61.2 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 62.3 مليون دولار خلال ذات الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 1.8%".

وتابع: "بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسنغال 1.5 مليون دولار خلال العام المالي 2019 - 2020 مقابل 848 ألف دولار خلال العام المالي الذي سبقه، بنسبة ارتفاع قدرها 73.6%، بينما بلغت قيمة تحويلات السنغاليين العاملين في مصر 855 ألف دولار خلال الفترة المذكورة".

ويأتي الكشف عن هذه البيانات تزامنا مع زيارة الرئيس السنغالي ماكي سال.

المصدر: "صدى البلد"