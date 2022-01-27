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بورصة موسكو والروبل الروسي يصعدان

مال وأعمال

بورصة موسكو والروبل الروسي يصعدان
Sputnik
صورة تعبيرية
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ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، اليوم الخميس، بعد تراجع سجله المؤشران هذا الأسبوع في ظل توترات جيوسياسية مرتبطة بأوكرانيا.

وبحلول الساعة 12:10 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 1.74% إلى 3415 نقطة.

فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 3.47% إلى 1370 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وفي سوق العملات، عوضت العملة الروسية بعض خسائرها السابقة، إذ تراجع سعر صرف الدولار بواقع 86 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيكا) إلى 78.54 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 1.44 روبل إلى 87.95 روبل.

المصدر: RT

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