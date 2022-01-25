عملة "البيتكوين" تقفز بعد تراجع ملحوظ

عادت عملة "البيتكوين" للارتفاع، اليوم الثلاثاء، حيث صعدت بنحو 10%، بعد أن كانت العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم قد هبطت أمس دون مستوى 33.2 ألف دولار.

وبحلول الساعة 14:01 بتوقيت موسكو، ارتفعت عملة "البيتكوين" بنسبة 10% إلى 36500 دولار، وفقا لبيانات موقع "كوين ديسك"، المختص بالعملات الرقمية.

وكانت عملة "البيتكوين" أمس الاثنين دون مستوى 33200 دولار، وفقا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن سوق العملات الرقمية خسرت، الاثنين، في يوم واحد قرابة 130 مليار دولار، في ظل التوترات الجيوسياسية المرتبطة بأوكرانيا.

المصدر: RT + تاس