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احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي تصعد إلى مستويات تاريخية

مال وأعمال

احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي تصعد إلى مستويات تاريخية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفعت احتياطيات روسيا الدولية، التي تتضمن ذهبا وعملات أجنبية، في الأسبوع المنتهي في 12 يناير الجاري بنسبة 1.2% ووصلت إلى 638.2 مليار دولار.

وبذلك تكون الاحتياطيات قد سجلت مستوى تاريخيا جديدا، وفقا لما ذكره البنك المركزي الروسي في بيان اليوم الخميس.

وأشار إلى أن الاحتياطيات الدولية صعدت في الفترة من 7 يناير وحتى 14 من الشهر نفسه بنسبة 1.2% ما يعادل 7.7 مليار دولار. وجاء الارتفاع نتيجة لإعادة التقييم الإيجابي للاحتياطيات ومشتريات العملات الأجنبية.

والرقم القياسي السابق سجل في 31 ديسمبر الماضي، حينها بلغت الاحتياطيات مستوى 630.6 مليار دولار.

واحتياطيات روسيا الدولية أصول أجنبية عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.

المصدر: نوفوستي

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