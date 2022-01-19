بورصة موسكو تعوض بعض خسائرها

ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، اليوم الأربعاء، بنحو 5% وذلك بعد خسائر تعرضت لها سوق الأسهم الروسية أمس في "ظل ضغوطات مرتبطة بمخاوف فرض عقوبات على بنوك روسية".

وبحلول الساعة 15:29 بتوقيت موسكو، ارتفع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 4.82% إلى 3489 نقطة، فيما صعد المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 4.91% إلى 1446 نقطة.

وسجل مؤشرا بورصة موسكو أمس تراجعا ملحوظا، حيث هبطا إلى أدنى مستوى منذ مارس 2020، وأغلق المؤشر MICEX تعاملات أمس على تراجع بنسبة 6.5%، فيما أنهى المؤشر RTS التعاملات على انخفاض بنسبة 7.29%.

وعلى حد تعبير خبراء فإن سوق الأسهم الروسية تراجعت أمس في ظل "ضغط من توترات جيوسياسية مرتبطة بأوكرانيا"، وأشاروا إلى أن "الضغط مرتبط بمخاوف مرتبطة بفرض عقوبات على بنوك روسية".

وترافق صعود بورصة موسكو اليوم مع ارتفاع الروبل الروسي، وانخفض سعر صرف الدولار بواقع 83 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيكا) إلى 76.11 روبل.

فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 76 كوبيكا إلى 86.23 روبل، وفقا لبيانات موقع بورصة موسكو.

المصدر: RT