بريطانيا تسجل أعلى نسبة تضخم في 30 عاما

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن بريطانيا سجلت أعلى نسبة تضخم منذ العام 1992 الشهر الماضي عند 5.4%، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

يتبع..