القرم بصدد مدّ جسر جوي مع سوريا

أعلن رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف أن شبه الجزيرة تعمل على مدّ جسر جوي مع سوريا عبر مدن سوتشي وأنابا الروسيتين، ويريفان عاصمة أرمينيا.

وقال: "في الوقت الحالي يزور وفد حكومي سوري شبه جزيرة القرم وتستغرق الزيارة يومين، وعقد في إطار المباحثات الاجتماع الأول لمجموعة العمل الروسية السورية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي".

وأضاف: "لا توجد لوجستيات مباشرة.. ليس لدينا رحلات بين دمشق وسيمفيروبول عاصمة القرم، ومن الصعب جدا تنظيم التجارة بدون الطيران، فيما تتم دراسة سبل تسيير رحلات جوية عبر سوتشي وأنابا ويريفان.. يجري النظر في عدد من المقترحات ونحن على استعداد لمناقشتها".

وخلال لقائه في سيمفروبول وفدا اقتصاديا سوريا برئاسة وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل، قال أكسيونوف إن "شركات القرم مستعدة لتطوير العلاقات مع الجانب السوري، ونحن نمضي قدما معا، وننفذ برنامجا لتطوير الشراكة التجارية بين سوريا والقرم ولاسيما شركة الشحن".

وأعرب عن امتنانه لسوريا "على جميع إجراءات الاستجابة لطلبات القرم وتسهيل التعاون الثنائي".

من جانبه، أكد الوزير خليل على "مزيد من التعاون والزيارات المستمرة لممثلي دوائر الأعمال والقطاع الخاص من الجانبين حتى تنفيذ الاتفاقات".

ولفت إلى أن "الهدف من زيارة الوفد السوري وضع الخطوط العريضة لخطط العمل المستقبلية بين الجانبين وتحديد القضايا الإشكالية وتذليلها".

المصدر: "نوفوستي" + "إيزفيستيا.رو"