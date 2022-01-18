بورصة موسكو في المنطقة الحمراء

تراجع مؤشرا بورصة موسكو، اليوم الثلاثاء، بأكثر من 6%، وانخفض مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX دون مستوى 3400 نقطة وذلك لأول مرة منذ مارس 2020.

ووفقا لبيانات بورصة موسكو، تراجع المؤشر MICEX، بحلول الساعة 17:20 بتوقيت موسكو، بنسبة 6.64% إلى 3324 نقطة، في حين، انخفض المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 7.46% إلى 1365 نقطة.

وجاء الانخفاض على الرغم من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث تجاوزت العقود الآجلة لخام "برنت" مستوى 88 دولارا للبرميل.

وترافق تراجع سوق الأسهم الروسية مع انخفاض العملة الروسية، وجرى تداول العملة عند مستوى 76.68 روبل للدولار، وللمقارنة فقد بدأت التعاملات اليوم عند 76.21 روبل للدولار.

فيما تم تداول العملة الروسية مقابل نظيرتها الأوروبية عند 87.13 روبل لليورو، بعد أن كانت في مستهل التعاملات عند 86.95 روبل لليورو.

وعلى حد تعبير خبراء فإن سوق الأسهم الروسية تتراجع في ظل "ضغط من توترات جيوسياسية مرتبطة بأوكرانيا"، وأشاروا إلى أن "الضغط مرتبط بمخاوف مرتبطة بفرض عقوبات على بنوك روسية".

المصدر: برايم + تاس