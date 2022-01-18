أكثر من 177 مليار دولار حجم صندوق سيادي روسي

أظهرت بيانات وزارة المالية الروسية، أن حجم الأموال المتراكمة في صندوق الرفاه الوطني في مطلع 2022 بلغ 13.565 تريليون روبل ما يعادل نحو 177.3 مليار دولار بناء على سعر صرف اليوم.

ووفقا للوزارة الروسية فإن الأموال المتراكمة في الصندوق تعادل مستوى 1.7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2021.

وأسست موسكو الصندوق منذ أكثر من 10 سنوات وكدست فيه جزءا من إيرادات النفط خلال فترة ازدهار أسعاره، ليكون وسادة أمان للبلاد خلال الأزمات وانخفاض أسعار النفط الخام، التي تعد سلعة تقليدية في الصادرات الروسية.

والنقطة المهمة أن الأموال المتراكمة في صندوق الرفاه الوطني هي غير احتياطيات روسيا الدولية، التي بلغت في 7 يناير 2022 مستوى 630.5 مليار دولار.

المصدر: وكالات