وفد حكومي سوري في القرم في زيارة رسمية

وصل وفد حكومي سوري إلى جمهورية القرم الروسية، حسبما أورد المكتب الإعلامي لبعثة الجمهورية لدى الرئيس الروسي، اليوم الاثنين.

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ومن المخطط أن يتم في إطار زيارة الوفد الذي يترأسه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل، اجتماع لفريق العمل الروسي السوري سيبحث الطرفان خلاله جوانب التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

المصدر: "نوفوستي"