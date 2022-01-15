شركة "فيديكس" تريد تزويد طائرات شحن بأنظمة مضادة للصواريخ

كشفت شبكة "سي إن إن" أن شركة "فيديكس" للشحن، تطالب بتزويد بعض طائرات الشحن بأنظمة مضادة للصواريخ، وفقا لوثائق اتحادية منشورة حديثا.

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وأشارت إدارة الطيران الفيدرالية إلى أن "فيديكس" طلبت الإذن لإضافة نظام الدفاع الصاروخي، لافتة إلى أن "نظام الدفاع يوجه طاقة الليزر بالأشعة تحت الحمراء نحو صاروخ وارد، في محاولة لوقف تتبع الصاروخ لحرارة الطائرة".



وبحسب "سي إن إن"، هناك سبب للقلق، إذ أنه "في عام 2003، ضرب صاروخ أرض جو الجناح الأيسر لطائرة إيرباص A330 تعمل لصالح شركة "DHL" بعد إقلاعها من بغداد مباشرة، فيما عاد أفراد الطاقم إلى المطار سالمين".

وأوضحت وثيقة إدارة الطيران الفيدرالية قائلة: "في السنوات الأخيرة، وبعدة حوادث في الخارج، تعرضت الطائرات المدنية لإطلاق نار بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المحمولة (MANPADS)، وقد أدى ذلك إلى قيام العديد من الشركات بتصميم وتكييف أنظمة مثل نظام الدفاع الصاروخي القائم على الليزر لتثبيته على الطائرات المدنية لحماية تلك الطائرات من الصواريخ الحرارية".

وأكدت "سي إن إن" أن منظمي الطيران سيستمعون خلال 45 يوما للعديد من الآراء، قبل الموافقة على تزويد طائرة "إيرباص A321-200"، بنظام الدفاع الجوي.

المصدر: "CNN"