ماذا يخبئ المستقبل لسوق الطاقة العالمية؟

يتوقع نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، أن ينمو استهلاك الطاقة العالمي بنسبة 30% في غضون 15-20 عاما القادمة.

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وجاء التصريح خلال مشاركة نوفاك في منتدى "غيدار"، الذي انطلق هذا العام بعنوان "روسيا والعالم بعد الوباء".

وقال المسؤول الروسي إنه "من الضروري اتباع نهج متوازن وتحقيق انتقال تدريجي (خفض انبعاثات الكربون) حتى لا يتم خلق مشاكل للاقتصاد وللتنمية البشرية. الاقتصاد العالمي ينمو واستهلاك الطاقة آخذ في الازدياد وفي غضون 15 - 20 عاما سينمو استهلاك الطاقة بنسبة 30%".

ووفقا لنوفاك فإنه من الضروري النظر في الوقت الحالي في قضايا أمن الطاقة، وأشار إلى أن "الجميع متفقون على أن حصة الهيدروكربونات ستنخفض، لكنها ستظل بارزة في ميزان الطاقة العالمي".

وأضاف، أن حصة الهيدروكربونات في ميزان الطاقة العالمي ستنخفض بحلول 2040 - 2050 من 85% إلى 70%، مشيرا إلى أن حصة 30% المتبقة في ميزان الطاقة تعتبر كمية كبيرة جدا حتى بالنسبة لمصادر الطاقة المتجددة.

المصدر: تاس