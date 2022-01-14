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ارتفاع ملحوظ بأسعار الغاز في أوروبا

مال وأعمال

ارتفاع ملحوظ بأسعار الغاز في أوروبا
Sputnik
صورة تعبيرية
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ارتفعت العقود الآجلة للغاز في أوروبا، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بشكل ملحوظ، وتجاوزت مستوى 1100 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز.

وصعدت العقود الآجلة للغاز لشهر فبراير المقبل على مؤشر TTF، بحلول الساعة 10:07 بتوقيت موسكو، إلى 1113 دولارا لكل ألف متر مكعب، بزيادة نسبتها 10.9% عن سعر التسوية السابق.

وكانت أسعار الغاز في أوروبا قد ارتفعت في 21 ديسمبر إلى مستوى تاريخي وبلغت 2190.4 دولار لكل ألف متر مكعب، لكنها بعد ذلك انخفضت ووصلت في 30 ديسمبر الماضي 1020 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وتشهد أسعار الغاز في أوروبا تقلبات حادة في ظل تراجع مخزونات الوقود الأزرق وزيادة الطلب عليه.

المصدر: نوفوستي

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