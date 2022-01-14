تحسن في سعر صرف الليرة اللبنانية!

سجل سعر صرف العملة اللبنانية في السوق السوداء اليوم، تحسنا ملحوظا أمام العملة الأمريكية، حيث بلغ الدولار 28 ألف ليرة لبنانية، بعد أن كان في بداية الأسبوع عند 33 ألف ليرة لبنانية.

وحسب المواقع وتطبيقات الهواتف المحمولة لتتبع سعر السوق السوداء، تراوح سعر الدولار الدولار بين 27883 و27700 ليرة للبيع، وبين 27783 و27600 ليرة للشراء.

وكان سعر صرف الدولار سجل في بداية الأسبوع الحالي ارتفاع قياسيا، بلغ 33500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، بينما سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مثبت منذ العام 1997 عند 1507 ليرات للدولار.

هذا وتراجعت القيمة السوقية للعملة الوطنية بأكثر من 95% في غضون عامين من الأزمة الاقتصادية، التي وصفها البنك الدولي بأنها إحدى أشد 10 أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن الـ19.

المصدر: RT