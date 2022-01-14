مؤشرا بورصة موسكو يعودان إلى الارتفاع

ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد تراجع كان قد سجله المؤشران أمس، حيث تراجعا بنحو 5%.

وبحلول 10:27 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة MICEX بنسبة 0.92% إلى 3708.32 نقطة. فيما صعد مؤشر البورصة RTS بنسبة 1.67% إلى 1539.22 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وجاء الارتفاع بعد أن كان مؤشرا البورصة قد تراجعا أمس، حيث انخفض المؤشر MICEX بنسبة 4.05% والمؤشر RTS بنسبة 5.94%.

وعن أسباب تراجع البورصة الروسية أمس، قال ألكسندر باختين الخبير في BCS World of Investments: "السبب هو تصريح وزارة الخارجية الروسية بأنه لا توجد أسباب لعقد جولة جديدة من المفاوضات مع الغرب بشأن الضمانات الأمنية في المستقبل القريب، حيث أوضح ذلك لروسيا ممثلو الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. كما أنهم لم يكونوا على استعداد لتقديم تنازلات".

كذلك أثر ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا على حالة عدم الاستقرار في البورصة الروسية، وذلك تزامنا مع انتشار المتحور "أوميكرون" في العالم على حد تعبير خبير الأسواق.

المصدر: تاس