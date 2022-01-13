اتهام كيم كارداشيان بالاحتيال!

كشفت وكالة "بلومبرغ" عن دعوى قضائية رفعت ضد النجمة الشهيرة كيم كارداشيان وبطل الملاكمة السابق فلويد مايويذر جونيور بتهمة الاحتيال على المستثمرين بشأن عملة مشفرة.

والحديث يجري عن العملة الرقمية "إثيريوم ماكس"، وبناء على الدعوى القضائية فإن "النجمين تلقيا مبالغ مالية من أجل الترويج للعملة ما دفع المستثمرين لشراء هذه الاستثمارات الخاسرة بأسعار متضخمة (مبالغة)".

كذلك تمت تسمية لاعب فريق "بوسطن سلتيك" السابق بول بيرس كمدعى عليه في القضية، أي أنه يواجه تهما بالاحتيال أيضا.

وفي العام الماضي انتقدت هيئة تنظيمية بريطانية النجمة كارداشيان بسبب جذبها متابعين بالملايين على "إنستغرام" إلى "الفقاعة المشفرة من خلال الطمع بالثراء السريع".

كذلك واجه بطل الملاكمة السابق مايويذر اتهامات بالترويج لاستثمارات في العملات المشفرة.

وحذر العديد من الخبراء والهيئات التنظيمية في العالم (البنوك المركزية) من الاستثمار في العملات الرقمية لما ينطوي على ذلك من مخاطر كونه لا يتم إصدارها من هيئات رسمية.

المصدر: بلومبرغ